Тюменская область оплатит около трети стоимости строительства Южного обхода Тюмени

Стоимость строительства Южного обхода Тюмени составляет 24,5 миллиарда рублей, а финансирование проекта будет распределено между федеральным бюджетом, заемным финансированием и бюджетом самого региона в долях, равных примерно 30% стоимости, сообщил первый заместитель председателя правления "Автодора" Игорь Коваль.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал закон, благодаря которому регионы получили возможность участвовать в финансировании федеральных трасс, находящихся в доверительном управлении "Автодора". Тюменская область в числе первых участвует в этой программе.

"Хочу отметить, что на сегодняшний момент несколько проектов уже в программе деятельности госкомпании. Мы в этом году запускаем Южный обход Тюмени именно в рамках такого механизма… Кроме этого, на текущий момент мы запускаем транспортную развязку (в Московской области на М-12 "Восток" - ред.)", - цитирует слова Коваля с "Форума дорожных инициатив" РИА Новости.