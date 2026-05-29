Связанные с гаффской болезнью исследования планируют провести в Тюменской области в 2027 году

На четырех озерах Тобольского округа, где с 2019 года запрещен вылов рыбы из-за гаффской болезни, в 2027 году планируют провести научно-исследовательские работы.

"В Тюменской области с 2019 года ведётся системная работа по профилактике гаффской болезни — заболевания, связанного с состоянием водоёмов. Проводим исследования, осмотры животных, информируем население. Четыре озера Тобольского округа остаются неблагополучными. Отрабатываем с Росрыболовством возможность проведения рыбохозяйственной мелиорации на озёрах. Планируется проведение прикладных научно-исследовательских работ в 2027 году", - сообщил губернатор Александр Моор, выступая с отчетом о работе правительства за 2025 год в Тюменской облдуме.