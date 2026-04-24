Российские нейросети могут получить развитие совместно с китайскими

Развитию суверенного искусственного интеллекта в России поможет партнерство с дружественными странами, прежде всего с Китаем. Основные сферы кооперации – использование больших языковых моделей и вычислительных мощностей. Однако при развитии такого сотрудничества необходимо защищать данные российских пользователей, используемых при обучении нейросетей, сообщил Сергей Безбогов, заместитель руководителя технологического блока ВТБ на конференции АКПО-Конф 2026 в Москве.

Сергей Безбогов:

Мир тоже развивается, и то, что сделано лучшее в мире, нам тоже нужно использовать, иначе мы начнем отставать в среднем. Нам нужно как минимум понимать, с кем мы сравниваемся и к чему мы стремимся. Для того, чтобы наши модели были не хуже, мы стараемся обучать их на обезличенных данных. И считаем, что партнерство с Китаем — это правильный возможный вариант, они действительно сейчас по многим направлениям лидируют.

Такое же партнерство должно быть и для развития суперкомпьютеров, чьи вычислительные мощности необходимы при использовании ИИ.

Сергей Безбогов:

Нам нужно увеличивать мощности, находя кооперацию, партнерство с дружественными странами. В частности, уже сейчас есть большие совместные лаборатории с китайскими коллегами. Мы выходим на то, что графические процессоры, которые в Китае производят, начинают двигаться к нам. Более того, мы уже, в принципе, начинаем собирать российские сервера на российской территории с китайскими графическими процессорами. Это – будущее, так как без кооперации не обойтись.

Банки уже активно используют искусственный интеллект и большие языковые модели, но в финансовом секторе применение этих технологий ограничивается требованием по банковской тайне и защите персональных данных, поэтому их используют исключительно внутри защищенного банковского контура.