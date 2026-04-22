Тюменцам выплатят детские пособия до начала майских праздников

Отделение Социального фонда России по Тюменской области перечислит детские пособия за апрель досрочно — 29 апреля. Перенос даты выплат коснётся родителей, получающих выплаты на банковскую карту или счёт, сообщили в пресс-службе учреждения.

29 апреля семьям с детьми будут перечислены пособия, которые по обычному графику должны были поступить 3 мая:

единое пособие на детей до 17 лет и беременным женщинам;

ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет неработающим родителям;

ежемесячное пособие на ребёнка военнослужащего по призыву.

Дальнейшие выплаты:

5 мая — ежемесячная выплата из средств материнского капитала на ребёнка до 3 лет;

6 мая — ежемесячное пособие по уходу за ребёнком до 1,5 лет работающим родителям.

Напомним, что для удобства родителей большинство детских пособий Отделение СФР по Тюменской области выплачивает в единый день – 3-го числа каждого месяца. Если дата выплаты приходятся на праздники или выходные, средства перечисляются заранее.

Детские пособия перечисляются за предыдущий месяц. Следующая выплата за май будет произведена в июне – по стандартному графику. Исключение – если пособие назначено впервые или его продлили: в таких случаях средства поступят в течение пяти рабочих дней после принятия решения.

Родителям, получающим пособия через "Почту России", выплаты за апрель будут производиться с 3 по 23 мая — в зависимости от утверждённого графика доставки конкретного почтового отделения.

Выплаты зачисляются на счёт в течение всего дня. Если средства не поступили утром, необходимо дождаться их перечисления до окончания дня.

Уточняющие вопросы можно задать в единый контакт-центр: 8-800-100-00-01 (звонок бесплатный). Региональные операторы ЕКЦ работают с понедельника по четверг - с 8:00 до 17:00, в пятницу - с 8:00 до 16:00.