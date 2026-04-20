Сбер провел в Ялуторовске форум для инвесторов

Инвестиционный потенциал города Ялуторовска и Ялуторовского округа, макроэкономические тренды, возможности взаимодействия с институтами поддержки бизнеса, а также инструменты для реализации проектов обсудили на форуме Сбера для инвесторов "Новые инвестиционные возможности". В мероприятии приняли участие порядка 60 предпринимателей.

На встрече заместитель главы города Ялуторовска Сергей Стрельников и заместитель главы Ялуторовского муниципального округа обозначили ключевые преимущества территорий для бизнеса и инвесторов.

Сергей Стрельников, заместитель главы города Ялуторовска:

Ялуторовск обладает выгодным географическим положением, развитой транспортной инфраструктурой и широким спектром свободных инвестиционных площадок. В регионе успешно реализуются масштабные проекты в промышленности, сельском хозяйстве, переработке и туризме. Поддержка инвесторов осуществляется на всех уровнях: от муниципального сопровождения до федеральных программ льготного финансирования. Мы будем рады новым инвесторам и готовы всячески способствовать реализации их проектов.

В качестве приглашенных экспертов на форуме выступили президент Союза "Торгово-промышленная палата Тюменской области" Ольга Езикеева и заместитель генерального директора – начальник отдела сопровождения инвестиционных проектов Инвестиционного агентства Тюменской области Эрих Элбакян. Партнеры рассказали об успешных кейсах, мерах поддержки и форматах взаимодействия с бизнесом.

Представители Сбера рассказали о макроэкономических трендах, о возможностях льготных программах финансирования в рамках программ лизинга, а также о финансовых и нефинансовых инструментах, которые помогают предпринимателям развивать и масштабировать бизнес

Константин Кислов, начальник управления развития малого бизнеса Западно-Сибирского отделения Сбербанка: