Чемпионат по спортивному программированию организовали в Тюменской области

Соревнования по "Алгоритмическому программированию" проводят на базе Тюменского индустриального университета. В отборочном этапе приняли участие более 200 студентов из ТюмГУ и ТИУ. В финальную часть прошли 23 команды из Тюмени и одна из Тобольска. Помимо командного зачета, в рамках чемпионата проходят соревнования в личном первенстве, где за победу борются 13 участников. Итоги турнира подведут 16 апреля.

Замгубернатора, директор департамента информатизации Тюменской области Станислав Логинов:

Спортивное программирование в Тюменской области - это полноценная школа подготовки кадров для цифровой экономики и площадка, где юные таланты могут заявить о себе. Это прекрасная традиция, которую мы продолжаем на форуме "Инфотех" и объединяем главные интеллектуальные состязания. Победители и призеры этих соревнований получают награды от губернатора Тюменской области.

Оценка ведется по трем показателям: результативность, скорость и точность с учетом штрафного времени. Участие в чемпионате позволяет студентам установить контакты с потенциальными работодателями и коллегами по отрасли, сообщили в департаменте информатизации Тюменской области.