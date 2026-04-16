В лесах Тюменской области начали обустраивать новые и расчищать старые минполосы

В 2026 году в Тюменской области планируют обустроить более 6,5 тысячи км минполос и прочистить свыше 13 тысяч км ранее созданных полос, основной объём этих противопожарных работ приходится на весну и начало лета, сообщили в деплеса ТО.

Минерализованные полосы создают барьер на пути огня, помогают остановить распространение пожара и оперативно его ликвидировать. Такие работы ежегодно проводятся во всех лесничествах области и являются важной частью системы защиты лесов и населённых пунктов.

"В лесничествах региона, где уже сошёл снег, а почва достаточно прогрелась для обработки плугом, специалисты приступили к прокладке противопожарных минерализованных полос. Одними из первых к работам приступили в Сорокинском филиале Тюменской авиабазы. В нынешнем сезоне здесь предстоит проложить 200 км новых и обновить более 403 км существующих минполос. В том числе на лесных участках вблизи населенных пунктов и на границах с землями иных категорий для защиты от распространения природных пожаров", - отмечают в департаменте.

Мероприятия по противопожарному обустройству лесов также включают: строительство и ремонт лесных дорог; эксплуатацию подъездов к источникам противопожарного водоснабжения; установку аншлагов и шлагбаумов на въездах в леса; обустройство мест отдыха для граждан.