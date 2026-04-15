Площадь Борцов революции в Тюмени реконструируют по нацпроекту "Инфраструктура для жизни"

Работы по благоустройству площади Борцов Революции в Тюмени выполняют в рамках национального проекта "Инфраструктура для жизни". Территорию, как и дизайн-проект для её преображения, выбрали горожане. На всероссийском голосовании его поддержали почти 26 тысяч человек. Люди проголосовали за воссоздание исторической составляющей. Сейчас подрядная организация расчищает зону проведения работ, сообщили в департаменте ЖКХ ТО.

Центральным элементом новой территории станет макет площади конца XIX века. Он расскажет жителям и гостям города о прошлом этого исторического пространства, которое тогда называлось Александровской площадью. Будет воссоздан фонтан, в конце XIX века обеспечивающий жителей водой.Также на площади установят амфитеатр, уличные арт-объекты, восьмиметровую арку, карту Тюменской области и многое другое. Для детей оборудуют игровую площадку. Все существующие зелёные насаждения сохранят и дополнительно высадят более 120 деревьев-аборигенов и 400 кустарников тех пород, которые украшали Александровскую площадь.

Завершить преображение площади Борцов Революции планируют к началу сентября.