Роскосмос наберет космонавтов по заявлениям на Госуслугах

Роскосмос открыл на Госуслугах приём заявлений в отряд космонавтов, подать заявление на участие в заочном отборе через новый сервис можно до 30 июня 2026 года, сообщает Минцифры РФ.
Требования к будущим космонавтам:
- гражданство РФ
- возраст до 35 лет, вес 50—90 кг, рост 150—190 см
- высшее образование (специалитет или магистратура) из утверждённого перечня и стаж работы по специальности не менее 3 лет
- владение английским, итальянским, испанским, немецким или французским языком
- отличное здоровье, высокая физическая выносливость и психическая устойчивость и другие.
Как попасть в отряд?
Подайте заявление на Госуслугах. Пройдите медосмотр и отправьте медицинские документы. Дождитесь приглашения на очный отбор. Пройдите очный этап в Центре подготовки космонавтов. Нужно будет ещё раз пройти медобследование, затем — собеседование, сдать нормативы физподготовки, а также тесты на соответствие образованию и профессиональной квалификации. Дождитесь решения межведомственной комиссии.
Если успешно пройдёте отбор, останется заключить трудовой договор с Центром подготовки космонавтов и приступить к тренировкам.
