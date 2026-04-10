Более 3,5 млн квадратных метров жилья строят в Тюменской области

В Тюменской области по итогам 2025 года ввод жилья составил почти три миллиона квадратных метров. Это на 13% выше показателя 2024 года. В настоящее время в стадии строительства находится более трех с половиной миллионов квадратных метров жилья, сообщил губернатор Александр Моор по итогам участия в совместном заседании коллегии Минстроя РФ и комиссии Госсовета РФ по направлению "Инфраструктура для жизни".

"В рамках развития строительной отрасли региона планируется продолжить планомерную работу по решению задач, направленных на обеспечение населения доступным и комфортным жильем", – акцентировал внимание губернатор.