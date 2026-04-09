Глава тюменского Роспотребнадзора посоветовала жителям Ишима кипятить воду

В паводковый период жителям Ишима, основным источником водоснабжения которого является река, нужно кипятить воду из-под крана, сообщила глава регионального управления Роспотребнадзора по Тюмеской области Галина Шарухо.

Галина Шарухо посетила Ишим и в рамках плановой проверки "Тюмень-Водоканала" осмотрела местную насосную станцию, посмотрели, как забирается вода, сообщила, что несмотря на пока невысокий подъем уровня в реке, мутность воды уже выросла.

В городе Ишиме источником питьевого водоснабжения является в основном вода из реки Ишим. Совместно с технологами Водоканала, с нашими коллегами с территориального отдела и экспертной организации с филиалом Центра гигиены и эпидемиологии посмотрели, как идёт процесс водоподготовки. В реке мутность увеличилась, но пока система водоподготовки справляется с процессом, и вода по микробиологическим показателям, по санитарно-гигиеническим показателям соответствует всем требованиям. Сейчас усилим контроль, будем наблюдать за ситуацией и своевременно вводить режим повышенного хлорирования и гиперхлорирования, если в этом будет необходимость", - отметила Шарухо.

Шарухо подчеркнула свою уверенность в том, что существующая в городе система водоочистки позволит обеспечить безопасность воды, однако на всякий случай посоветовала горожанам воду кипятить: