Тюменских креативщиков научат продавать свои товары и услуги

В Тюмени открылся образовательный поток "Продажи в креативных индустриях", в нем участвуют более двухсот человек.

"Мы получили беспрецедентное количество заявок – более двухсот. Важно, что в этом году мы не просто организуем образовательный процесс, но и предоставим самым успешным предпринимателям возможность отработать навыки продаж на реальных торговых площадках: участники будут интегрированы в ярмарочные мероприятия, бизнес-миссии и другие торговые площадки и продукты, в том числе в рамках 440-летия Тюмени", - сообщил замгубернатора Андрей Пантелеев.

Креативные индустрии - это новый сектор экономики региона и страны, отметил Пантелеев. Вклад креативной экономики в ВВП страны в 2025 году составил 8,26 трлн рублей. Доля креативного сектора в ВВП достигла 4,2%. К 2030 году доля в ВВП должна вырасти до 6%, такую задачу обозначил президент РФ. "Чтобы достичь поставленной цели, необходимо использовать все возможности, и в этом отношении обучение продажам всех заявившихся на курс предпринимателей играет немаловажную роль", - считает Пантелеев.

По мнению замгубернатора, у тюменских креативщиков хороший экспортный потенциал, и власти готовы помогать продвигать тюменскую продукцию за рубежом.