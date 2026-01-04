Тюмень и Хошемин налаживают деловые связи

Делегация Тюменской области во главе с замгубернатора Андреем Пантелеевым провела серию встреч во Вьетнаме, одной из важных стали переговоры в крупнейшем городе на юге страны - Хошемине.

"В Хошимине состоялись деловые переговоры с заместителем председателя Народного комитета города Хошимин госпожой Чан Тхи Дьеу Тхуи. Вьетнамская сторона высказала интерес к обмену опытом в сфере добычи углеводородов, к развитию сотрудничества в энергетике, промышленных технологиях, подготовке кадров, торговле, инвестиция, к участию в Промышленно-энергетическом форуме TNF и Тюменском экспортном форуме. Во время переговоров были рассмотрены: развитие креативных индустрий, реализации креативного кластера, развитие учебных связей, обмен экспертами в области машиностроения. Стороны договорились продолжить развитие сотрудничества, перейдя к разработке и реализации плана дальнейших активностей", - пишет информцентр правительства ТО.

Хошимин - один из главных драйверов роста экономики Вьетнама, здесь активно развиваются индустриальные парки и промышленные кластеры. Город лидирует в стране в области цифровой трансформации, зеленых преобразований и умного развития территории.