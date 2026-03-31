Вода в реке Мергенька, из-за которой в Ишиме в 2016-м произошло наводнение, вышла на пойму

13:00 31 марта 2026
В реке Мергенька на территории города Ишима превышена отметка выхода воды на пойм и это превышение будет сохраняться, следует из прогнозов Росгидромета РФ.

В  апреле 2016 года сообщалось, что Ишим переживает крупнейшее за последние сорок лет наводнение. На 14 апреля в городе было затоплено шесть - 443 жилых дома и подворий. В зоне подтопления оказалось 1147 человек. В городе введен режим ЧС. Причиной затопления стало весеннее половодье на реках Мергенька и Карасуль. Также затопление связывали с большим количеством талых вод.

