Минцифры РФ предлагает ввести льготы при расчете картой "Мир"

Получить льготную скидку в аптеке, магазине или транспорте можно будет, расплатившись банковской картой "Мир" любым удобным способом. Минцифры разместило для общественного обсуждения документ с инициативой провести такой эксперимент.

Сервис будет доступен многодетным семьям, пенсионерам инвалидам и студентам. Предполагается, что они смогут получать льготный проезд на городском и пригородном пассажирском транспорте, скидки в магазинах или аптеках, скидки при посещении музеев, театров и других учреждений культуры.

Карту любого банка платёжной системы "Мир" нужно будет указать в личном кабинете на Госуслугах. Положенные льготные статусы активируются на ней автоматически, а при открытии новых, система самостоятельно обновит информацию. Продавец не узнает, к какой льготной категории относится покупатель, — информация останется конфиденциальной. Проект получит название "Моя карта "Мир" и будет реализован совместно с Банком России, оператором национальной системы платежных карт — АО "НСПК" и рядом других ведомств.

Участие в эксперименте будет добровольным для регионов, организаций и граждан. Планируется, что он пройдет с 1 июля по 31 декабря 2026 года минимум в трех регионах. Если эксперимент будет признан успешным, будет рассмотрена возможность масштабирования сервиса на всю страну.