Абатские леса обработают от непарного шелкопряда

17:29 27 марта 2026
В 2026 году в Тюменской области планируют защитить леса от непарного шелкопряда на площади более 11 тысяч га. Работы пройдут в Абатском округе.

Непарный шелкопряд не способен полностью уничтожить лес, но при массовом размножении может серьёзно повредить кроны деревьев. Вредитель поражает лиственные и плодовые деревьев, особенно берёзу, дуб, липу, тополь, яблони и груши.

В начале апреля специалисты проведут контрольные обследования, чтобы уточнить очаги вредителя и подтвердить необходимость обработки. Сама обработка запланирована на май–июнь с учётом биологических особенностей насекомого, его фаз развития и погодных условий.

"Для защиты лесов применяют безопасные для природы биопрепараты. Работы ведут наземным способом, на время обработки могут ввести временные ограничения на посещение леса", - сообщили в деплеса ТО.

