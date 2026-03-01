Инфраструктура Тюменской области с начала 2026 года подверглась более 13 млн кибератак

Более 13 миллионов кибератак совершено на инфраструктуру Тюменской области с начала 2026 года, ни одна из них не увенчалась успехом, актуальные на 10 марта данные приводит информцентр правительства ТО.

Заместитель губернатора Тюменской области, директор департамента информатизации региона Станислав Логинов также сообщил, что более 1,2 миллиона раз злоумышленники направляли усилия на взлом электронных почт.

"Тренд на фишинговую рассылку подтверждается. Мы видим, что через электронную почту проходит огромное количество атак. Годом ранее такого не было", – подчеркнул Станислав Логинов.



В 2025 году суммарно было отражено более 40 миллионов нападений на ресурсы и инфраструктуру правительства Тюменской области. Для защиты применяются современные программные продукты.