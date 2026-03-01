Пассажиры международных рейсов с начала 2026 года пытались незаконно вывезти из Тюмени 14 млн руб

Тюменская таможня изъяла 14 миллионов незадекларированных рублей. Самые крупные задержания валюты в начале 2026 года зафиксированы на рейсах из Тюмени в Худжанд - по двум уголовным делам сотрудники таможенного поста Аэропорт Рощино изъяли 6 млн рублей, сообщили в пресс-службе Тюменской таможни.

2,5 млн рублей у мужчины. Согласно курсу валют сумма составила 23 тыс. долларов США, что составило превышение в двукратном размере. Более 1,7 млн рублей изъято;

Во втором случае гражданка России, надев на себя заранее изготовленный пояс с карманами для сокрытия денег, намеревалась вывезти 5,06 млн рублей. Нарушение выявлено во взаимодействии со службой авиационной безопасности аэропорта Рощино. 4 млн 300 тыс. рублей признаны незаконно перемещенными и изъяты. По курсу доллара на день преступления сумма составила 56 тысяч долларов, что является превышением в 5-кратном размере. В отношении женщины возбуждено уголовное дело.

В рамках административного производства с начала 2026 года Тюменская таможня возбудила 39 дел об АП по статье 16.4 КоАП РФ, по которым было изъято 7 млн 989 тыс. рублей. Из них Сургутский таможенный пост возбудил 14 административных дел по статье 16.4 КоАП РФ. В совокупности пассажиры, проходящие таможенный контроль в зоне Сургутского поста, не задекларировали установленным порядком 3 млн 589 тыс. рублей.

