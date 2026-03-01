Курс рубля в 2026 году может оказаться крепче, чем ожидалось

В 2026 году складывается благоприятный фон для укрепления курса рубля. Он способен оказаться устойчивее прежних прогнозов — такой сценарий рассматривают финансовые аналитики. В поддержку национальной валюты выступают такие аспекты как перенос пересмотра бюджетного правила на 2027 год и высокие цены на нефть, считает первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

На мировых рынках сохраняется повышенный спрос на углеводороды. Если в предыдущие периоды ориентиром нередко выступали отметки около 40 долларов за баррель, сейчас котировки держатся в 2 — 2,5 раза выше этой планки. Рост нефтяных цен традиционно оказывает поддержку рублю. А решение отложить корректировку механизма, регулирующего использование нефтегазовых доходов, снижает потенциальное давление на национальную валюту.

"Сейчас, по всей видимости, для рубля формируется идеальный попутный ветер: цена на нефть уже не $40 за баррель, а пересмотр бюджетного правила отложен. Это создает позитивный, антиинфляционный фон и поддерживает более крепкий курс рубля в 2026 году", — отметил топ-менеджер ВТБ.