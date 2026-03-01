Эксперты называют факторы, которые могут повлиять на снижение ключевой ставки

17:00 26 марта 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

На двух последних заседаниях Центральный Банк снижал ключевую ставку на полпроцента. Эксперты фиксируют такое движение показателя в рамках базового сценария и считают, что в ближайшее время тренд на снижение может сохраниться.

 "Пока регулятор идет по траектории, которую мы закладывали в базовый прогноз", — отметил первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов.

По его оценке в определенных условиях темп снижения ключевой ставки способен ускориться. Среди ключевых факторов, которые могут повлиять на этот процесс сверх изначально ожидаемых параметров, выделяют слабую динамику валового внутреннего продукта, пересмотр бюджетного правила и укрепление курса рубля.

 

 

Теги: ВТБ , прогнозы
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Апрель, 2026