ВЭД без границ: Сбер рассказал тюменским предпринимателям об эффективных инструментах

Тенденции внешнеэкономической деятельности, стратегии хеджирования валютных рисков и перспективы выхода на рынок Индии обсудили тюменские предприниматели на конференции Сбера "ВЭД без границ". Мероприятие собрало более 80 представителей регионального бизнеса, заинтересованных в развитии экспортного потенциала и поиске новых рынков сбыта.

Константин Кислов, начальник управления развития малого бизнеса Западно-Сибирского отделения Сбербанка:

Внешнеэкономическая деятельность сегодня — это мощный тренд. Меняются партнеры, логистические и торговые пути, и в этом важно видеть не только вызовы, но и новые возможности. Сбер предлагает комплексные решения для международного бизнеса — как для начинающих, так и для опытных участников рынка. Мы проводим международные расчёты в более чем 120 странах. Все необходимые инструменты и сервисы собраны на единой платформе, что позволяет предпринимателям эффективно управлять операциями. Просто наберите в поисковике "ВЭД в Сбере", чтобы найти официальную страницу с полным набором сервисов.

Сбер обеспечивает полное сопровождение валютного контроля и консультирует по соблюдению законодательства для минимизации рисков, а также предоставляет возможность покупки и продажи валюты по индивидуальному курсу с низкой комиссией. Предприниматели могут рассчитывать на экспертную поддержку: от подготовки платёжных поручений и экспертизы контрактов до обучающих вебинаров и поиска зарубежных партнёров. Кроме того, доступны таможенные гарантии, ускоренное возмещение НДС и акцизов (за 10 дней), а также удобный дашборд ВЭД в интернет-банке СберБизнес для управления всеми сделками. Для предпринимателей в Сбере действует выделенная линия поддержки на русском, английском и китайском языках. Все эти сервисы доступны как в интернет-банке "СберБизнес", так и в мобильном приложении, что позволяет управлять ВЭД в любое время и из любой точки мира.

На конференции Центр ВЭД Торгово-промышленной палаты Тюменской области поделился региональной статистикой. Представитель центра отметила, что подобные мероприятия очень актуальны для развития предпринимательства и вывода компаний на зарубежные рынки.

Екатерина Сауэр, заместитель директора Центра ВЭД: