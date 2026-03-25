Борьбу с незаконным майнингом ведут тюменские энергетики

Вопросы реализации комплексного плана по борьбе с "серым" майнингом рассмотрели на заседании Штаба по обеспечению безопасности электроснабжения в Тюменской области.

Электросетевые организации ежемесячно:

проводят оценку потребления электроэнергии абонентами. Аномальные превышения подлежат проверке

Организуют плановые и внеплановые обходы сетей и потребителей

Взаимодействуют с управляющими компаниями, выявляют "серых" майнеров и доначисляют им неучтённое потребление.

замепредседателя Штаба, директор департамента ЖКХ Тюменской области Семён Тегенцев:

Комплексный план по борьбе с "серым" майнингом действует с апреля 2025 года. Сначала он регулировал порядок действий при выявлении такой деятельности на территориях индивидуальной жилой застройки. В последующем мы дополнили план мероприятиями в отношении многоквартирных домов. Практика нарабатывается. Сегодня наша задача — развивать и систематизировать методы выявления и контроля.

Данные о выявленных фактах "серого" майнинга передают в органы МВД. Заведено несколько уголовных дел, конфискованы тысячи единиц техники.

В Тюменской области майнинг не запрещён. Лица, осуществляющие производство цифровой валюты, должны пройти регистрацию в реестре ФНС.