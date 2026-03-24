ЮТэйр анонсирует запуск ежедневных рейсов между Тюменью и Санкт-Петербургом с 1 июня

С 1 июня Utair начнет выполнять полеты по маршруту Тюмень — Санкт-Петербург. Рейсы запланированы на каждый день. Вылет из Тюмени — в 08:10, из Санкт-Петербурга — в 21:55, собщили в пресс-службе авиакомпании.
Время в пути — 3 часа 20 минут.
Также Utair выполняет полеты в Санкт-Петербург из Баку, Геленджика, Краснодара, Москвы, Самарканда и Сургута.
