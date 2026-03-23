Минцифры РФ: "Белый список" используется только при ограничении мобильного интернета 

11:00 23 марта 2026
Распространившаяся в СМИ информация о том, что провайдеры фиксированного интернета готовятся вводить ограничения на своих сетях и оставлять сервисы только из "белого списка" — фейк. При угрозах безопасности со стороны вражеских БПЛА в рядах регионов России точечно отключается исключительно мобильный интернет. Такие меры снижают точность наведения беспилотников и помогают противостоять атакам, заявили в Минцифры РФ.

 Чтобы гражданам оставались доступны самые необходимые и популярные сервисы, в моменты отключения мобильного интернета продолжает работать "белый список" платформ и сайтов. Перечень составляется по согласованию с органами, отвечающими за безопасность. Важное условие попадания в список — расположение всех вычислительных мощностей на территории России.

 Отключения по причинам безопасности не затрагивают домашний интернет. Проводные технологии не имеют отношения к беспилотникам и не используются для атак БПЛА, необходимости в их ограничении нет.

Доступ к домашнему интернету в России остаётся безлимитным. Тарифы и условия для клиентов определяют провайдеры.

