Лидер не продается: в тюменской "Пятёрочке" нет бюста президента

В тюменской "Пятерочке", где у входа в магазин в автоматах между конфетами и жвачками продавали якобы бюст президента, утром 20 марта такой продукции не оказалось. На вопрос: а был ли вообще такой товар - сотрудники магазина ответить не смогли.

Сообщение о том, что в "Пятерочке" на улице Сакко около двух недель стоит автомат с бюстами Путина по цене 40 рублей за штуку, 19 марта опубликовал канал "Осторожно, новости" со ссылкой на жителей Тюмени.

В магазине действительно стоит аппарат с конфетами, на утро пятницы бюстов лидера там не было. На все вопросы сотрудники магазина растерянно отвечали, что не следят за этим товаром: место арендное, был такой товар или нет - точно сказать не могут.

В прокуратуре сообщили, что обращений от горожан или организаций на продажи бюста не поступало, а о правовой стороне вопроса пообещали рассказать позже.