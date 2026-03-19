Более 9,5 тысяч гектаров заброшенных сельхозугодий выявлено в Тюменской области

Россельхознадзор при использовании технологии дистанционного зондирования Земли выявил более 9,5 тысяч гектаров заброшенных сельхозугодий в Тюменской области.

Заросшие сорной и древесно-кустарниковой растительностью тысячи гектаров выявлены при исследовании с 12 января по 17 марта 2026 года.

Всего с использованием технологий космического мониторинга проведено 250 контрольных (надзорных) мероприятий в сфере земельного контроля (надзора), в ходе которых проконтролировано около 10 тыс. га земель сельскохозяйственного назначения.

По результатам проведенных мероприятий правообладателям земельных участков объявлено 305 предостережений, сообате регионально управление Россельхознадзора.