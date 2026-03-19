Предприниматели за год на две трети увеличили обороты трансграничных платежей

В 2025 году российские предприниматели существенно активизировали работу с зарубежными партнерами. Объем международных переводов вырос на 68%. А число компаний, вовлеченных во внешнеэкономическую деятельность, увеличилось на 30%. Об этом сообщила вице-президент ВТБ Юлия Копытова на полях крупнейшей транспортно-логистической выставки TransRussia 2026.

Ключевую роль в развитии международных расчетов сыграли компании среднего и малого бизнеса, многие из которых сфокусировались на сотрудничестве с азиатскими странами. Основными тенденциями стали снижение издержек на международные платежи и специальные условия для новых рынков. Например, в отдельных случаях предприниматели, осваивающие индийское направление, получили доступ к 0,1% комиссии за расчёты.

"В 2025 году портфель внешнеторговых контрактов клиентов среднего и малого бизнеса вырос на 66%", — отметила топ-менеджер ВТБ. Юлия Копытова добавила о росте возможностей у предпринимателей для упрощения внешнеэкономической деятельности. Расширяется география прямых расчетов через зарубежные подразделений, развиваются цифровые инструменты и растет доступность экспертного сопровождения сделок. Эксперты отмечают, что рост трансграничных платежей отражает общую тенденцию: российский малый и средний бизнес активнее интегрируется в глобальные цепочки поставок, ищет новые рынки сбыта и оптимизирует затраты на международные расчеты.