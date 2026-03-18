Форум-выставка "Строительство и архитектура" открылся в Тюмени

В Выставочном зале стартовал VII форум-выставка "Строительство и архитектура". Выставка традиционно является площадкой для профессионального обсуждения вопросов градостроительства, архитектуры и строительства.

В этом году организаторы подготовили обширную деловую программу, участие в которой примут эксперты и специалисты строительной отрасли, представители власти и бизнеса.

Деловая программа выставки началась со стратегической сессии "Мастер-план: поиск баланса между стратегией и проектом застройки", она буде т посвящена развитию Тюмени и Тюменской агломерации, в качестве модератора приглашен столичный гость - архитектор-градостроитель, урбанист Александр Антонов.

Также в первый день работы выставки-форума организована дискуссионная площадка "Современные материалы и технологии строительства: качество, обеспечение, применение. Новеллы законодательства". Модератор – президент Союза строителей Тюменской области Андрей Никитин.

19 марта будут работать пять диалоговых площадок: открытая стратегическая сессия "Охрана труда. Безопасность на стройках", заседание пресс-клуба Союза строителей, архитектурная секция "Формирование уникального облика Тюмени", круглый стол "Кадры для строительной отрасли: анализ рынка; возможности образовательных учреждений; требования работодателей; ожидания студентов", круглый стол "Малоэтажное строительство: состояние и перспективы развития"

С 18 по 20 марта производители строительных материалов и разработчики технологий представят свои новые продукты. Отдельную экспозицию, отражающую взгляд будущих архитекторов на градостроительное развитие Тюмени и прилегающих территорий, представил Институт архитектуры и дизайна Тюменского индустриального университета. Практикующие архитекторы покажут свои проекты (реализованные и перспективные) на выставке "Тюмень архитектурная: вчера, сегодня, завтра". Кроме того, впервые в рамках выставки "Строительство и архитектура" архитекторы покажут свои произведения живописи и графики с тюменскими сюжетами.

Пройдет "Выставка новостроек", где посетители смогут увидеть областную столицу глазами ведущих застройщиков Тюмени. Также юбилейный город будет представлен реализованными проектами благоустройства общественных пространств. На открытой площадке выставочного комплекса разместится специализированная техника.