В Тюмени обсудили вопросы законодательного регулирования выплаты алиментов

В Тюменской областной думе прошла рабочая встреча по вопросам законодательного регулирования выплаты алиментов. В ней приняли участие депутат регионального парламента, руководитель фракции ЛДПР Глеб Трубин и его заместитель, законодатель Иван Вершинин, представители Управления Федеральной службы судебных приставов по Тюменской области и общественных организаций, Юрий Даровских, директор АНО "Западно-Сибирский Региональный Центр Медиации и Права".

Открывая встречу, Глеб Трубин подчеркнул актуальность обсуждения вопроса по выплате алиментов. "Тема выплаты алиментов – одна из важнейших социальных тем. Этот вопрос касается не только материальной поддержки детей, но и обеспечения их права на достойное детство и стабильное развитие", - отметил Глеб Трубин.

По его словам, практика показывает, что многие дети остаются без необходимого внимания и средств к существованию из-за невыполнения обязательств по алиментам.

Парламентарий также проинформировал об обсуждаемых фракцией ЛДПР инициативах, направленных на защиту интересов детей вне зависимости от сложившихся семейных обстоятельств.

Врио начальника отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей по городу Тюмени Роман Корнев проинформировал о механизме взыскания и наиболее распространенных категориях должников. По его словам, в 2025 году взысканная сумма алиментов была на 322 млн рублей больше, чем в 2024 году, и составила почти 1,6 млрд рублей. Как подчеркнул представитель судебных приставов, работа в этом направлении будет продолжена.

В своем выступлении Иван Вершинин отметил, что одна из самых распространенных тем обращений, поступающих от граждан, – невыплата алиментов. Областной депутат акцентировал внимание, что сама проблема имеет системный характер, и осложняется она тем, что связана с человеческими взаимоотношениями. По словам парламентария, один из возможных путей решения таких вопросов – обращение к медиаторам.

"Очень часто для того, чтобы данные проблемы начали решаться, важно помочь людям начать разговаривать друг с другом, выйти на диалог", - сказал Иван Вершинин.

Директор АНО "Западно-Сибирский Региональный Центр Медиации и Права" Юрий Даровских рассказал о практике решения вопросов, связанных с выплатами алиментов. Участники встречи поделились личным опытом взыскания и возникающих сложностей в этом процессе.

В завершение представители судебных приставов прокомментировали частные случаи, о которых шла речь в ходе рабочей встречи. Также начальник отдела организационно-контрольной работы, документационного обеспечения работы с обращениями граждан и организаций Наталья Белова рассказала о возможных способах подачи обращений граждан и новой практике – получении исполнительных документов из судебных органов в электронном виде.



