Протяженность ливневок в Тюмени за год увеличилась почти на 82 км

Противопаводковые мероприятия в Тюмени проводятся в плановом режиме, система ливневой канализации развивается за счет муниципального бюджета, а также частных инвестиций и в рамках концессионных соглашений с "Росводоканал Тюмень". Организацию и развитие системы водоотведения талых и дождевых вод, в том числе развития ливневой канализации в 2025 году депутаты Тюменской гордумы обсудили на заседании постоянной комиссии по благоустройству и городскому хозяйству.

С докладом о развитии системы ливневой канализации выступил руководитель управы Восточного административного округа Тюмени Иван Хохряков. По его словам, на 1 января 2026 года в городе почти 592 км ливневой канализации, в том числе, из них около 250 км закрытого типа. За год протяженность ливневок увеличилась почти на 82 км, в том числе около 60 км закрытого типа, из которых более 44 км в рамках развития территорий проложили коммерческие организации за свой счет, дренажных колодцев стало больше на 15 штук.

Хохряков напомнил, что развитие системы ливневой канализации города планируется в рамках концессии с Росводоканалом, уже сейчас ведется проектирование ЛОС в районе Гилевской рощи, проектирование и строительство ЛОС в районе улицы Мельникайте и проведение технического обследования сетей ливневой канализации. В 2025 году Тюмени выделено около 2 млрд рублей субсидии из областного бюджета на реализацию инфраструктурного проекта за счет казначейского инфраструктурного кредита. Финансирование распределено на строительство очистных сооружений улицы Эрвье, это должно повысить эффективность работы системы ливневой канализации в районе улиц Щербакова, Солнечная, Алебашевская, реки Тура.

Про противопаводковые мероприятия, своевременную очистку крыш в городе рассказал замглавы Юрий Баранчук. Несмотря на большие объемы снега, его оперативно убирают и вывозят из города, он выразил надежду, что этот период город проживет без серьезных инцидентов и подтоплений талыми водами.

Депутат Александр Григорьев спросил, как сохраняются открытые ливневки, какая работа проводится с компаниями по предотвращению их перекрытия, заострил вниание по ситуации на улице Таллинской. В администрации пояснили, что уведомительный порядок и согласование обязательны, проверки проводятся регулярно. Депутат Дмитрий Елагин подчеркнул важность реконструкции коллектора по улице Монтажников.

Подводя итог обсуждению, председатель комиссии Дмитрий Антипов подчеркнул, что работа по развитию ливневой канализации в городе планомерно ведется. "Сейчас, в период активного таяния снега, критических ситуаций в Тюмени нет. Это результат системного подхода и тех финансовых вливаний, которые сегодня делаются в отрасль. Будем держать на контроле реализацию всех заявленных планов", — подытожил рассмотрение вопроса Дмитрий Антипов.