В Тюмени канализационный коллектор реконструируют с минимальными раскопками

Компания "Росводоканал Тюмень" проведет плановую реконструкцию канализационного коллектора по улице Пермякова на пересечении с улицей Широтной бестраншейным способом, сообщает "Росводоканал Тюмень".

Для обновления коммуникаций используется современный метод спиральной навивки. Для этого старую железобетонную трубу очистили и подготовили к восстановлению. Через колодец внутрь коллектора введут прочную полимерную ленту с замковым соединением, она сформирует новую герметичную трубу. Потом межтрубное пространство заполнят цементным раствором. Таким образом срок службы коллектора продлится еще как минимум на полвека.

"Технология спиральной навивки – бестраншейная. Но с учётом специфики трубы на Пермякова нам потребуется один технологический котлован. Работы займут около недели", – прокомментировал директор по производству компании "Росводоканал Тюмень" Дмитрий Бычков.

Проводится обновление 75 метров трубы. На время работ частично ограничено движение по одной полосе улицы Пермякова в сторону Широтной.

Около пяти лет технология спиральной навивки применяется в Тюмени. Современная методика позволяет восстанавливать коммуникации почти незаметно для жителей. Работы проводятся ночью, когда город спит и поток стоков в сети минимальный.

Таким способом, например, в начале февраля оперативно восстановили аварийный участок коллектора на улице Профсоюзной.