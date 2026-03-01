В Тюменской области проходят учения, как бороться с паводком

Тюменская область присоединилась к всероссийским командно-штабным учениям по подготовке к чрезвычайным ситуациям, в том числе к паводку.

11 марта в Ялуторовске состоялись практические мероприятия с привлечением специалистов различных ведомств, спецтехники экстренных служб. В них участвовали волонтеры, в том числе активисты местного отделения "Единой России" и представители "Молодой Гвардии Единой России".

Сотрудники МЧС рассказали, какую работу могут выполнять добровольцы во время половодья: информировать жителей, укреплять дамбу, помогать принимать эвакуированных жителей в пунктах ПВР.

В день учений волонтеры прошли с информационными листовками по улицам Ялуторовска и рассказали жителям о том, как действовать в случае подтопления территории. Мужчины наполняли песком мешки для укрепления дамбы. Затем волонтеры отправились в пункт временного размещения, куда при необходимости будут эвакуированы жители.

"Всего в городе подготовили 15 ПВР, открыт уже один - в общежитии агротехнологического колледжа, рассчитанный на сто человек. Здесь им предоставляется жилье и питание, при необходимости можно обратиться в медпункт, получить помощь психолога, сразу же оформить единовременную выплату, которая выдается в случае возникновения чрезвычайной ситуации. Работают специалисты МФЦ и управления соцзащиты", - рассказала заместитель главы Ялуторовска Ольга Губачёва.

Исполнительный секретарь местного отделения "Единой России" Александр Дьячков подчеркнул: "Наши активисты уже участвовали в ликвидации последствий паводка, но обучение проходят обязательно каждый год. Во-первых, число добровольцев растет и приходят новички, во-вторых, появляется новая информация, которой мы должны владеть: например, новые адреса ПВР".

Как сообщила руководитель ялуторовских молодогвардейцев Анастасия Баева, ребята знают, что может понадобиться их помощь и готовы к работе. Она поделилась: "Мы взаимодействуем с агротехнологическим колледжем и медицинским колледжем, студенты этих учебных заведений всегда с готовностью откликаются на просьбу о помощи. В прошлом году около 200 человек из наших рядов участвовали в волонтёрской работе во время паводка".

Также 11 марта состоялось совещание в Главном управлении МЧС России. В нем приняла участие председатель комитета по соцполитике Тюменской областной думы, руководитель регионального исполкома "Единой России" Ольга Щвецова. Она отметила, что 11 и 12 марта в регионе, как и по всей стране, проходит штабная тренировка по ликвидации природных пожаров, паводка, что дает возможность проверить насколько готовы службы к борьбе с природными чрезвычайными ситуациями.

"Кроме того, мы видим готовность жителей Тюменской области прийти на помощь. Предыдущие годы показали - весной и летом, когда в регионе была сложная ситуация, именно совместная работа помогла успешно ликвидировать последствия паводка, поэтом уже сейчас созданы волонтерские штабы в каждом муниципальном образовании, которые взаимодействуют со службами МЧС", - рассказала Ольга Швецова и напомнила, что единороссы принимают активное участие в уже стартовавшей партийной акции "Антипаводок" и очищают от снега соцобъекты и жилье граждан.

Как сообщил ранее губернатор Тюменской области, секретарь регионального отделения "Единой России" Александр Моор, по предварительным прогнозам, уровень воды в реках Иртыш и Ишим может быть выше нормы. "Поручил главам муниципалитетов ещё раз проверить состояние гидротехнических сооружений, а также техники и материальных ресурсов, необходимых для встречи „большой воды“", - отметил губернатор.

12 марта учения проходят в Тюменском муниципальном округе - отрабатывают эвакуацию людей, развернуты пункты ПВР, привлечена тяжелая техника для нейтрализации природных угроз.



