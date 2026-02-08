Пестициды — современное оружие садовода в борьбе за урожай

В последние годы химическая нагрузка на агроэкосистемы значительно возросла, поэтому к вопросам защиты растений нужно подходить более серьезно.

"Сегодня производители препаратов, предназначенных для борьбы с вредоносными объектами, предлагают широкий спектр средств как химических, так и биологических. У последних есть как ряд преимуществ, так и недостатков. Во-первых, эти препараты практически безвредны для человека. А это немаловажный фактор, при том, что многие огородники пренебрегают при обработках средствами индивидуальной защиты. К тому же, зачастую мы не желаем пережидать тот период, который необходим для безопасного потребления фруктов и овощей после проведенных работ", - рассказал агроном филиала ФГБУ "Россельхозцентр" по Тюменской области, Иван Григорьев.

Во-вторых, биологические препараты не вызывают резистентности, то есть привыкания у вредителей. Например, очень часто мы сталкиваемся с тем, что химические препараты, которыми мы пользовались несколько лет, вдруг перестали действовать. Иногда, конечно, это можно объяснить качеством препарата. Чаще всего вредители просто адаптируются к действующему веществу. К биопрепаратам такой адаптации не бывает. Но есть и минусы таких препаратов. Действие их слабее химических средств, - сообщает АиФ-Тюмень.

"Если мы по вегетации обработаем картофель от колорадского жука биопрепаратами, то избавимся лишь от личинок, на взрослое насекомое воздействия не будет. Да и на личинки старших возрастов может не повлиять. Второй серьезный недостаток - это короткий период защиты. Химические препараты дольше защищают наши растения. А значит нужно готовиться к систематическим обработкам", - говорит эксперт.