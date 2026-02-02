Жителей Тюменской области предупредили о об увеличении сумм в платежках за ЖКУ

16:03 02 февраля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Из-за аномальных морозов на территории Тюменской области счета за январь будут отличаться от предыдущего месяца, предупредили в информационном центре правительства ТО.

97,8% многоквартирных домов в регионе обеспечены приборами учёта. Умная техника круглосуточно фиксирует объём потреблённых гигакалорий. Эти данные делятся пропорционально между всеми собственниками квартир и нежилых помещений в здании. При понижении температуры на улице дом потребляет больше тепла, чтобы сохранить комфортные условия.

"Январь характеризовался наиболее низкими температурными показателями за последние три года.  Наиболее напряжённой стала предпоследняя неделя января, в отдельные дни температура воздуха в регионе понижалась до –36 °C", - уточнили специалисты УСТЭК. 

В январе из-за морозов коммунальные службы региона работали в режиме повышенной готовности.

Теги: ЖКУ , ЖКХ , УСТЭК , морозы , отопление , платежи ЖКХ , тарифы , цены
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2026