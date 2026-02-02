Участникам "Боевого кадрового резерва" рассказали о приоритетах нацпроекта "Кадры"

12:02 02 февраля 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Встречу с  участниками проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" в ТюмГУ провела директор департамента труда и занятости населения Вероника Ефремова, темой встречи стал вопрос развития региона - как обеспечить экономику региона квалифицированными кадрами.

Среди основных тем - развитие искусственного интеллекта, ситуация с рабочими профессиями и нацпроект "Кадры". резюмируя встречу, Ефремова отметила, что в регионе с вниманием относятся к участникам СВО и их семьям: помогают получить новую профессию, находят работу по специальной квоте и поддерживают на пути к собственному делу. Поддержку оказывают и молодежи поколение - создаются молодежные клубы, масштабные ярмарки, новые профориентационные маршруты от школы до рабочего места.

Теги: Боевой кадровый резерв , кадры , нацпроекты
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Март, 2026