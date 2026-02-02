Участникам "Боевого кадрового резерва" рассказали о приоритетах нацпроекта "Кадры"

Встречу с участниками проекта "Боевой кадровый резерв Тюменской области" в ТюмГУ провела директор департамента труда и занятости населения Вероника Ефремова, темой встречи стал вопрос развития региона - как обеспечить экономику региона квалифицированными кадрами.

Среди основных тем - развитие искусственного интеллекта, ситуация с рабочими профессиями и нацпроект "Кадры". резюмируя встречу, Ефремова отметила, что в регионе с вниманием относятся к участникам СВО и их семьям: помогают получить новую профессию, находят работу по специальной квоте и поддерживают на пути к собственному делу. Поддержку оказывают и молодежи поколение - создаются молодежные клубы, масштабные ярмарки, новые профориентационные маршруты от школы до рабочего места.