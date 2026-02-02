Тобольск масштабировал свой фестиваль пельменей на другие города

"Пельменный съест" ежегодно проходит в Тобольске, в этот раз в ярком гастрономическом празднике, известному далеко за пределами региона и отмеченному наградами, присоединятся Ярковский, Вагайский, Ялуторовский, Тобольский, Уватский округа, а также города Сысерть и Когалым, сообщил глава города Петр Вагин.

Фестиваль стартует сегодня, 2 февраля, и продлится по 14 февраля. Главное событие развернется на Базарной площади, где пройдут праздничные гуляния с ярмаркой и мастер-классами и, конечно, варкой пельменей в больших котлах. Всего в Тобольске рлпнируют сварить 20 тысяч пельменей, а также открыть "Резиденцию пельменя" в Светлице на Базарной площади, провести мастер-классы по кармацкой росписи, созданию букетов из зефирных пельменей, пельменинг-вечеринки (с кокошниками), детский пельменный квест.

