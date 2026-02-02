Тобольск масштабировал свой фестиваль пельменей на другие города

"Пельменный съест" ежегодно проходит в Тобольске, в этот раз в ярком гастрономическом празднике, известному далеко за пределами региона и отмеченному наградами, присоединятся Ярковский, Вагайский, Ялуторовский, Тобольский, Уватский округа, а также города Сысерть и Когалым, сообщил глава города Петр Вагин.
Фестиваль стартует сегодня, 2 февраля, и продлится по 14 февраля. Главное событие развернется на Базарной площади, где пройдут праздничные гуляния с ярмаркой и мастер-классами и, конечно, варкой пельменей в больших котлах. Всего в Тобольске рлпнируют сварить 20 тысяч пельменей, а также открыть "Резиденцию пельменя" в Светлице на Базарной площади, провести мастер-классы по кармацкой росписи, созданию букетов из зефирных пельменей, пельменинг-вечеринки (с кокошниками), детский пельменный квест.
Петр Вагин:
Гастрономический фестиваль, на котором вы попробуете пельмени из разных кухонь мира — татарские, сибирские и даже итальянские. Вы сможете посетить аутентичные кафе и ресторации Тобольска, где вам предложат особое меню с авторскими прочтениями традиционных блюд из теста. Фестиваль "Пельменный съест" в 2023 году занял призовое место по итогам международной премии Russian Event Awards. Ежегодно он собирает тысячи гостей из разных уголков страны. Этот колоритный праздник, который стал визитной карточкой древней столицы региона, объединяет в себе аутентичные угощения, множество развлечений и большую любовь к сибирским традициям.
