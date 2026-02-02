Тюменцы стали в четыре раза реже жаловаться на качество воды

Число жалоб жителей Тюменской агломерации на качество воды снизилось в четыре раза, результаты аналитики обращений жителей и мониторинга качества воды с 2020 года опубликовал "Росводоканал Тюмень".

К повышению качества водоподготовки привело внедрение новых технологий. Например, по цветности, мутности и содержанию железа показатели уменьшились вдвое и теперь в разы ниже предельно-допустимых концентраций, установленных СанПиНом.

Работы по модернизации водоочистных сооружений ведутся по концессионному соглашению, которое было заключено в 2017 году между региональным правительством, администрацией города и тюменским водоканалом. В 2021 году предприятие завершило реконструкцию Велижанскго водозабора.

💬 "В нашей местности вода очень сложная для очистки. Подземные источники перенасыщены железом и марганцем. На Туре выше Тюмени работает множество промышленных предприятий. Река питается из болот, очень капризная и непростая в очистке. Мы изучаем новейшие научные разработки. Применяем инновационные и порой уникальные технологии в своей работе", - рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

На Метелевских водоочистных сооружениях внедрены в работу инновационные установки: работает система для удаления марганца, автоматизированная станция углевания улучшает органолептические свойства воды, установка соды нормализует уровень РH, тонкослойные модули удаляют мелкие взвеси и многое другое.

Инвестиции в модернизацию Метелевских водоочистных сооружений достигли почти 2,3 млрд рублей. В 2026 году реконструкция завершится. Сооружения будут обеспечивать чистой водой 75% потребностей Тюменской агломерации.