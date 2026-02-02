В УСТЭК посчитали, сколько повреждений на сетях пришлось устранять в Тюмени в морозы

С 25 декабря 2025 года по 25 января в УСТЭК зафиксировано 2 повреждения на магистральных тепловых сетях и 171 повреждение на распределительных сетях, и хотя январь был самым холодным за последние три года, но минимальным по аварийности: в прошлом году на магистральных трубопроводах было 4 повреждения, на распределительных тепловых сетях - 225, еще годом ранее 7 и 371 соответственно, сообщили в компании.

Сравнительный анализ с аналогичными периодами предыдущих лет демонстрирует устойчивую положительную динамику снижения аварийности тепловых сетей. Так, в аналогичном периоде двухлетней давности на магистральных трубопроводах было выявлено 7 повреждений, год назад — 4. На распределительных тепловых сетях количество повреждений составило 371 и 225 соответственно.

В январе в Тюмени среднемесячная температура наружного воздуха составила –17,8°C, тогда как в предыдущие отопительные периоды она находилась на уровне –15,2°C и –7,2°C. Наиболее напряжённой стала предпоследняя неделя января, в отдельные дни температура воздуха в регионе понижалась до –36°C. В таких условия специалисты УСТЭК усиленно контролировали техсостояние теплосетей и оборудования, проводили регулярные обходы трасс и мониторинг объектов теплосетевого хозяйства. Все обращения граждан находились на оперативном контроле, а принимаемые технические решения были направлены на стабилизацию и улучшение качества теплоснабжения в период пиковых нагрузок.

"Снижение уровня повреждаемости тепловых сетей в значительной степени обеспечено проведением комплексной ремонтно-профилактической кампании в межотопительный период, подготовка к которой в Обществе уже ведётся. Кроме того, в течение всего отопительного сезона специалисты АО "УСТЭК" в плановом и оперативном режимах осуществляют контроль состояния трубопроводов, а при выявлении дефектов незамедлительно выполняют обследование и ремонт, что позволяет минимизировать риски технологических нарушений и повысить надёжность теплоснабжения", - считают в компании.