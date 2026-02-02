Делегация Тюменской области примет участие в открытии Года единства народов России

5 февраля в Москве состоится масштабный марафон "Россия — семья семей" Общества "Знание", который даст старт Году единства народов нашей страны. Событие пройдет в Национальном центре "Россия" и охватит более 4 тысяч участников, включая представителей Тюменской области.

В центре внимания — уникальность Российской Федерации как государства, где сотни национальностей живут одной семьей. Марафон продемонстрирует сплоченность народов, преемственность традиций и единство граждан России.

Просветительский проект направлен на укрепление единства, межнационального согласия и взаимопонимания между народами России. Он подчеркнет, что культурное и языковое многообразие обогащает страну и является преимуществом в эпоху геополитических изменений. На марафоне объединятся более 2900 представителей разных народов из 89 регионов, более тысячи представителей молодежных проектов и более 50 иностранных гостей.

В открытии марафона примут участие вице-премьер Татьяна Голикова, государственные деятели, герои России, спортсмены, представители сферы культуры и искусства.

На марафон дадут старт регистрации на фестиваль "Таврида.АРТ". Тему народного единения намерены раскрыть через выставки и модные показы, кинопоказы документальных фильмов о природе, культуре, истории Алтая, Русского Севера, Камчатки. Будет работать библиотека народной литературы. В гастрономических рядах кулинарные традиции российских народов представит команда поваров федерального проекта "Гастрономическая карта России" под руководством автора проекта, лауреата премии Правительства РФ в области туризма Екатерины Шаповаловой. Живым символом единения станет масштабный флешмоб "Хоровод дружбы" с участием представителей десятков национальностей.

В день марафона в регионах стартует просветительская акция Общества "Знание", посвященная Году единства народов России. Она объединит школьников, студентов, работающую молодежь, госслужащих, родительское сообщество, старшее поколение, ветеранов СВО и их семьи. Участники углубят свои знания об истории, культуре и традиционных ценностях нашей страны. Стать лектором акции может каждый, используя готовые материалы из библиотеки Общества "Знание".

Всего в рамках региональной программы вместе с партнерами будет организовано более 2000 просветительских событий — лекций, кинопоказов, концертов, творческих акций, чаепитий, литературно-поэтических вечеров, встреч с представителями науки, культуры и образования, флешмобов "Хоровод дружбы".

Программу марафона дополнят онлайн-викторина Знание.Игра о культуре, истории, традициях народов России и онлайн-флешмоб "Россия — семья семей": семьи из разных регионов запишут видеоролики, где расскажут о себе, поделятся традициями и произнесут фразу "Россия — семья семей" на родном языке.

Марафон организован в партнерстве с Министерством науки и высшего образования РФ, Росмолодёжью, Национальным центром "Россия", Домом народов России, Федеральным агентством по делам национальностей России, Советом при Президенте РФ по межнациональным отношениям.