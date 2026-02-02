Нейросеть "Инфосферу" развивают для госслужащих в Югре

Нейросеть "Инфосферу" для госслужащих в Югре разрабатывают с 2024 года, на данный момент система способна автоматически расшифровывать стенограммы совещаний, проводить анализ значительных массивов данных и оперативно формировать тестовые задания для собеседований,

В департаменте информационных технологий и цифрового развития Югры сообщили, что разработкой платформы занимается команда специалистов Югорского НИИ информационных технологий. В процессе задействованы три ключевых подразделения, каждое из которых отвечает за свой этап работы – от сбора пользовательских требований до обучения моделей и реализации интерфейса. Обучение ИИ строится на локальных данных округа.

""Инфосфера" создана для оптимизации рабочих процессов в органах власти. Платформа обеспечивает безопасное хранение документов, эффективный поиск информации и автоматизацию рутинных задач. Этот проект является частью серии ИИ-решений, внедряемых институтом в регионе. Среди других разработок: система поддержки коренных народов Севера, цифровой корпус мансийского языка, сканер кибербезопасности "Форпост", система мониторинга "Лесной контроль Югры", - сообщили в департаменте.