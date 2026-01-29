Банки снижают ставки по ипотеке

Улучшение макроэкономических показателей повлияло на решение финансовых организаций снизить ставки по рыночным ипотечным программам. Накануне один из крупных банков заявил об уменьшении процентов по ипотеке резко на 3,3 пункта.

Условия по государственным ипотечным программам остаются без изменений: по семейной и IT-ипотеке действует ставка в 6% годовых, по дальневосточной, арктической и льготной ипотеке в новых регионах - 2% годовых.

Алексей Охорзин, старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ:

Рынок ипотеки прошел переломную точку и в этом году покажет положительную динамику. Но ключевой сдвиг — в логике поведения клиентов. Многие уже не хотят откладывать покупку жилья и готовы действовать сейчас, имея чёткий план на будущее рефинансирование.

По итогам 2025 года банки выдали 4,4 трлн рублей на покупку жилья в ипотеку - всего на 9% ниже уровня предыдущего года. В 2026 году, по прогнозам экспертов ВТБ, объём продаж может вырасти примерно на четверть.