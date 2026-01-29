Жители Тюмени стали сдавать больше квартир в долгосрочную аренду

Предложение долгосрочной аренды жилья в Тюмени за год выросло на 21%, в декабре средняя арендная ставка равнялась 28,2 тысяч рублей за месяц, что на 6% выше в сравнении год к году, сообщили в "Авито Недвижимость".

Анализируя статистику по долгосрочной аренде жилья в стране, в Авито пришли к выводу, что предложение при этом год к году выросло более чем на четверть. По итогам декабря увеличение выбора квартир для долгосрочной аренды отмечалось в Липецке, Екатеринбурге, Ижевске, Туле, Калининграде, Перми и Смоленске. При этом в целом по стране за год интерес к долгосрочной аренде уменьшился на 8%. По форматам чаще всего россияне интересовались арендой однокомнатных квартир (47%), реже смотрели двухкомнатные квартиры (29%), студии (17%), трехкомнатные (6%) и четырехкомнатные объекты (1%).

Константин Каменев, руководитель категории долгосрочной аренды "Авито Недвижимости":