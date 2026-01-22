Траты россиян на автомобили в прошлом году выросли почти на 50%

По данным ВТБ, в прошлом году россияне значительно увеличили расходы на содержание своих автомобилей. Траты на АЗС, автомойках и СТО выросли в среднем на 46%, а число оплат - на 41% по сравнению с 2024 годом. Средний чек в этих категориях составил 1,3 тыс. рублей, увеличившись на 4%.

Традиционно самая большая сумма трат пришлась на АЗС. В прошлом году на заправках клиенты банка потратили 226 млрд рублей, что на 45% выше трат 2024 года. Число транзакций выросло на треть (до 158 млн покупок), при этом средний чек – только на 7%, до 1,4 тыс. рублей.

В автосервисах потратили 19 млрд рублей – на 55% больше, чем годом ранее. Общее число оплат составило 3 млн операций (рост на 43%), а средний чек достиг 5,8 тыс. рублей.

Расходы на автомойках также выросли: за год клиенты потратили 7,2 млрд рублей, что на 70% выше показателя 2024 года, а количество оплат увеличилось на 79% – до 30 млн рублей.

"Мы решили запустить программу, которая помогает сэкономить на ремонте, получить помощь при поломке или ДТП и оперативно решить вопросы в различных ситуациях на дороге", - сообщил старший вице-президент, руководитель департамента продуктов розничного бизнеса ВТБ Алексей Охорзин.