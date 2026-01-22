Пианино, самовар, царские ложечки и часы XIX века продают тюменцы на Авито

В Тюмени в открытой продаже появляются редкие антикварные предметы, связанные с европейским музыкальным ремеслом, русской бытовой культурой и декоративно-прикладным искусством XIX века. Об интересных экземплярах рассказали в Авито.

В подборке исторических артефактов пианино H. Ullrich (Drеsdеn) 1896 года стоимостью 1 млн рублей. Инструмент выполнен вручную и, согласно описанию, является единственным экземпляром этой модели в России. Пианино было вывезено из Германии в качестве трофея после войны и на протяжении всего времени находилось в одних руках. Состояние рабочее, сохранены оригинальные клавиши и подсвечники, при этом инструменту требуется настройка и незначительная реставрация.

Также тюменцы готовы продать за 240 тысяч рублей самовар-шар братьев Шемариных XIX век. По описанию, предмет сохранен в аутентичном состоянии без современной очистки. Самовары этого типа относятся к традиционным формам русского чаепития и сегодня чаще рассматриваются как исторические и интерьерные объекты, а не утилитарная посуда.

Коллекцию из пяти редких царских ложек с фигурками людей, выполненных из серебра 84 пробы, стоимостью 150 тысяч рублей также выставили на продажу. Собрание формировалось на протяжении длительного времени и представляет собой пример ювелирного и декоративного ремесла дореволюционного периода.

Завершают подборку настенные часы с кукушкой XIX века стоимостью 90 тысяч рублей. Часы в рабочем состоянии — механизм исправен, кукушка функционирует. Подобные экземпляры относятся к традиции немецкого и центральноевропейского часового производства и сегодня воспринимаются как интерьерные и коллекционные объекты, сохранившие подлинную механику своего времени.