В подгорной части Тобольска постоят новый жилой микрорайон

Строительная компания "Импульс" выиграла конкурс на развитие территории в границах улиц Пристанская – Кирова – Набережная Кирова – Ершова площадью 5,3 гектара, сообщил глава Тобольска Петр Вагин.

Проект включает строительство 37 тысяч квадратных метров современного жилья и Пешеходный бульвар. Объём инвестиций – более 5,35 млрд рублей.

"Это результат большой подготовительной работы и следующий логичный шаг в реализации стратегии развития города. Впереди - этап проектирования и активный диалог с жителями", - отметил Вагин.