В подгорной части Тобольска постоят новый жилой микрорайон

15:06 20 января 2026
Мобильная версия страницыВерсия для печатиВерсия для печати

Строительная компания "Импульс" выиграла конкурс на развитие территории в границах улиц Пристанская – Кирова – Набережная Кирова – Ершова площадью 5,3 гектара, сообщил глава Тобольска Петр Вагин.

Проект включает строительство 37 тысяч квадратных метров современного жилья и Пешеходный бульвар. Объём инвестиций – более 5,35 млрд рублей.  

"Это результат большой подготовительной работы и следующий логичный шаг в реализации стратегии развития города. Впереди - этап проектирования и активный диалог с жителями", - отметил Вагин.

Теги: Петр Вагин , Тобольск , строительство жилья
NewsProm.ru

У вас есть уникальная новость? Вы можете сообщить о ней миру через NewsProm.ru

Отправить новость, фото, видео

или отправьте на e-mail: edit@newsprom.ru

Отправить новость:

Все новости

Больше новостей

Выбор редакции

Архив новостей

Февраль, 2026