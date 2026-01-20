В подгорной части Тобольска постоят новый жилой микрорайон

Строительная компания "Импульс" выиграла конкурс на развитие территории в границах улиц Пристанская – Кирова – Набережная Кирова – Ершова площадью 5,3 гектара, сообщил глава Тобольска Петр Вагин.
Проект включает строительство 37 тысяч квадратных метров современного жилья и Пешеходный бульвар. Объём инвестиций – более 5,35 млрд рублей.
"Это результат большой подготовительной работы и следующий логичный шаг в реализации стратегии развития города. Впереди - этап проектирования и активный диалог с жителями", - отметил Вагин.
