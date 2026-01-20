Тобольский аэропорт за год обслужил свыше 73 тысяч пассажиров

Более 73 тысячи пассажиров обслужил аэропорт Ремезов в 2025 году - на 8% больше, чем в 2024 году, и на 60% больше, чем в 2023 году. С начала работы аэропорта пассажиропоток составил более 235 тысяч человек, сообщили в пресс-службе тобольского аэропорта.

Самыми популярными направлениями в 2025 году стали: Москва, Омск и Новосибирск. В пятерку востребованных также вошли Санкт-Петербург и Казань. Сейчас полеты из аэропорта Ремезов выполняет авиакомпания "ЮВТ АЭРО". Маршрутная сеть насчитывает 8 направлений: Москва, Санкт-Петербург, Казань, Новосибирск, Омск, Самара, Новый Уренгой и Нижнекамск.

Исполнительный директор аэропорта Ремезов Владимир Варавва: