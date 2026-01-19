Мошенники заставили тюменца обменять деньги на золото и отдать его курьеру

18:31 19 января 2026
Тюменский пенсионер под действием мошенников обменял более 14,8 млн рублей на 1,25 кг золота и отдал его курьеру. Следователи уже разыскивают причастных к преступлению, ход и результаты расследования на контроль взяла прокуратура ЦАО Тюмени.

Как пояснили в прокуратуре, пенсионеру позвонили неизвестные, представившись сотрудниками правоохранительных органов, они ввели его в заблуждение и под предлогом помощи в раскрытии преступления убедили потерпевшего обменят сбережения на золото и передать его курьеру.

