Стали известны итоги путешествий и трат россиян в новогодние праздники

ВТБ и сервис для планирования путешествий OneTwoTrip выяснили, в каких городах и странах россияне провели новогодние праздники, а также сколько потратили в самых популярных туристических категориях в этот период.

Зафиксирован рост количества отельных заказов на 12% относительно прошлогодних каникул. Несмотря на то, что большинство россиян отдыхали внутри страны, турпоток за границу увеличился: доля бронирований отелей выросла на 32%.

Лидерами отельных заказов стали Москва (20,3% бронирований), Санкт-Петербург (14,1%) и Казань (4,0%). В топ-5 вошли Адлер (3,4%) и Краснодар (3,0%).

Чаще всего туристы выбирали четырехзвездочные отели (31% заказов), а также недорогие варианты размещения без звезд – хостелы, апартаменты, гостевые дома и др. (30%). Третью строчку занимают гостиницы с тремя звездами, их бронировали в 25% случаев. Средняя стоимость бронирования составила 11,2 тыс. рублей против 10,9 тыс. рублей годом ранее.

Доля зарубежных поездок в новогодние праздники выросла на треть. Самыми востребованными странами стали Турция, Таиланд и ОАЭ. Также спросом пользовались Беларусь и Китай. И на бронировании отелей в других странах в этом сезоне россияне экономили. Год назад туристы бронировали варианты со средней стоимостью 22,1 тыс. рублей, а в этом – 19,7 тыс. рублей. Выбирали отели с более высокой звездностью: 32% бронирований пришлось на гостиницы категории "четыре звезды", 26% выбирали пятизвездочные отели.

По данным ВТБ, наибольшие траты россиян пришлись на кафе и рестораны – 14 млрд рублей (рост на 23% год к году). Клиенты банка совершили 16 млн оплат (рост на 21%), а средний чек составил 864 рубля. Расходы на театры и кино выросли более чем в 3 раза и достигли 2 млрд рублей, при этом число оплат увеличилось в 2 раза – до 1,9 млн операций.

В период праздников клиенты приобрели железнодорожные билеты на сумму более 820 млн рублей при среднем чеке 3,8 тыс. рублей. В то же время на авиабилеты потратили 897 млн рублей, а средний чек составил 16,4 тыс. рублей.