В Тюменской области увеличат грузоподъемность ледовых переправ

В Тюменской области планируют повысить грузоподъемность четырёх ледовых переправ через реки в Уватском, Вагайском и Ярковском округах. Сейчас максимальная нагрузка составляет от 5 до 25 тонн в зависимости от переправы. По словам Владимира Федорчука, куратора Тобольского подотдела Управления автомобильных дорог Тюменской области, после 18 января проведут замеры льда и примут решение о новых лимитах. В Вагайском округе грузоподъемность не превысит 10 тонн по решению администрации.

В Главном управлении строительства Тюменской области считают, что максимальная нагрузка в 40 тонн может понадобиться только для переправы в Увате, где перевозят важные грузы и материалы для ремонта дорог. Ледовые переправы работают круглосуточно, имеют пункты обогрева, а подрядчики регулярно очищают их от снега, не используя реагенты, а лишь посыпая песок на подходах.

Фото Главного управления строительства Тюменской области