Более 500 детей родилось в Югре и на Ямале за первую декаду 2026 года

Фото из тг-канала Романа Паськова, директора Депздрава Югры.

С 1 по 11 января 2026 года в роддомах Югры появилось на свет 382 ребенка, еще 168 родились на Ямале.

В Югре родились 190 мальчиков и 192 девочки, в том числе пять пар двойняшек. В 2025 году за праздничные дни в округе родилось 340 детей. Из общего числа в Сургуте родилось 164 малыша, в Нижневартовске — 94, в Ханты-Мансийске — 46.

На Ямале за праздничные выходные родились 82 девочки и 86 мальчиков. Первым на свет появился малыш в Ноябрьске - мальчика назвали Павлом.